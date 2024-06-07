"هتتطبق يعني هتتطبق".. برلماني يعلق علي زيادة أسعار الأدوية

حالة من الاستياء يعيشها المواطنون محدودو الدخل، وأصحاب الأمراض المزمنة بعد رفع أسعار الأدوية وعلي رأسها “الانسولين”.

من جهته، قال الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: أن جميع الأمراض المزمنة يتم خروج قرارات علاج لها علي نفقة الدولة، مشيراً إلي أن زيادة أسعار الأدوية حتمية، ولا بد أن تٌراجع مرة أخري ويتم النظر والبث فيها من قبل هيئة الدواء المصرية لتفادي زيادة عالية ومبالغ فيها.

وأوضح “ابوالعلا” في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه يجب علي الدولة دعم الفئة الأكثر أحتياجُا والتكفل بمثل هذه الأدوية علي نفقة الدولة، أو بنظام التأمين الصحي الشامل.

وأكد أنه قطعًا هناك زيادة في أسعار الأدوية بسبب زيادة سعر الدولار الجمركي فضلاً عن زيادة أسعار المواد الخام المصنعة للدواء.

أضاف أبوالعلا، أن نظام الرعاية الصحية المكفول للمواطن يجب أن يُصدر له قرار مجاني علي نفقة الدولة.