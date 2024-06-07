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الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شاهد| القاهرة الإخبارية ترصد آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك سيطرة إسرائيلية كاملة على محور صلاح الدين ووصول الأليات الإسرائيلية إلى أقصى الجنوب الغربي لقطاع غزة وتحديدا عند شارع الرشيد وتمكنها من إطلاق النار باتجاه ما يعرف بـ"دوار العلم" التي باتت منطقة عسكرية شبه مغلقة بفعل السيطرة الإسرائيلية.

وأضاف "أبو كويك"، خلال مداخلة لفقرة "الحرب على غزة" عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك منطقة تسمى "القرية السويدية" هذه المنطقة لم يطلب من قاطنيها النزوح أو المغادرة من قبل جيش الاحتلال وفوجئ بوصول الآليات إلى هناك وهم الآن محاصرون وتصل نداءات استغاثة لطواقم الدفاع المدني من أجل إجلائهم وحينما توجهت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى هناك فؤجئت بإطلاق نار من قبل الآليات الإسرائيلية الموجودة هناك.

كما سمع أصوات انفجارات تدوي بشكل كبير وسط مدينة رفح والاشتباكات تدور في منطقة "دوار العودة "، إضافة إلى الغارات العنيفة التي تشنها الطائرات الحربية الإسرائيلية على المنطقة الشرقية من مدينة رفح. 

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