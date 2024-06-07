قبل العيد.. تعرف على أسعار الأضاحي بالبحر الأحمر

مع قرب الاحتفالات بعيد الأضحي المبارك، انتشرت الخراف الحية في شوارع مدينة الغردقة، حيث يحتل المركز الأول في حركة البيع والشراء" الخروف البلدي"، ووصل سعر كيلو الخراف "قائم" 232 جنيها، وذلك خارج مديرية الزراعة بالبحر الأحمر.

فيما أعلنت مديرية الزراعة بالبحر الأحمر، اليوم، البدء في بيع الخراف البلدية بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك 2024، وذلك بمقر المديرية بشارع المصالح وسط مدينة الغردقة، تحت إشراف المهندس محمود عبدالعاطي، وكيل وزارة الزراعة بالبحر الأحمر.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالبحر الأحمر، في بيان اليوم الجمعة، أن المديرية توفر الخراف البلدي بأوزان مختلفة، ويبلغ سعر الكيلو قائم 205 جنيهات ويتم بيعها تحت إشراف إدارة الإنتاج الحيواني، تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك لتوفير لحوم الأضاحي للمواطنين مع توفير خدمة بيطرية، بإشراف مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، برئاسة الدكتور محمد السيد براوي، مدير المديرية بالبحر الأحمر.