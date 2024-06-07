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الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير: استهداف أوكرانيا للداخل الروسي بصواريخ أمريكية تصعيد خطير

رامي القليوبي خبير
رامي القليوبي خبير بالشأن الروسي
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قال رامي القليوبي، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الروسي،  إن في ظل استهداف أوكرانيا للداخل الروسي بصواريخ أمريكية، أعتقد أننا قادمين على تصعيد خطير وكبير في الحرب الروسية الاوكرانية.

وأشار القليوبي، خلال مداخلة لفقرو "الأزمة الأوكرانية"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الموقف الروسي واضح، وهو عدم السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة غربية في حربها، وهذا التصرف من قبل الولايات المتحدة سيتسبب في أزمة كبيرة في أوروبا.

وألمح الرئيس بوتين، في كلمته اليوم بمنتدى سان بطرسبرج، إلى إمكانية الضغط على الغرب عبر توريد الأسلحة إلى المناطق التي تهدد مصالح الدول الأوروبية ربما يتعلق ذلك بإيران أو الحوثيين، ولم يكشف عن ذلك بشكل مباشر ولكن يمكن الجزم بأن روسيا ستتصدى لأي تهديد يوجه لها من أي دولة.

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