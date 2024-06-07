مصرع 4 أشخاص بسوهاج غرقا ببئر صرف صحي

شهد مركز أخميم بمحافظة سوهاج اليوم حادث غرق في بئر للصرف الصحي أدت إلي وفاة 4 شباب .

كان اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، قد تلقى تقريرًا عن الحادث، وكشفت التحقيقات أن الضحايا، هم : مجدي أ ع ، ومحمد ك ع، وعبد الحميد ك ع، وطلعت خ م، كانوا يقومون بتنظيف بئر صرف صحي في نجع الخلوة بأخميم وخلال العملية، سقط أحدهم في البئر، وأثناء محاولة الآخرين إنقاذه، لقوا حتفهم جميعًا نتيجة للاختناق، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى أخميم المركزي، وأكد مفتش الصحة بعد الفحص الطبي أن سبب الوفاة هو اختناق ناتج عن نقص الأكسجين.