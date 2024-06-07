السيطرة علي حريق هائل داخل شونة كتان بالغربية

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق هائل داخل شونة خاصة لتخزين محصول الكتان، علي طريق «طنطا - السنطة» بنطاق قرية ميت حبيش البحرية بطنطا بمحافظة الغربية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، إخطاراً من غرفة عمليات قوات الحماية المدنية بطنطا، بتلقي بلاغ من الأهالي يفيد بنشوب حريق هائل داخل شونة لتخزين محصول الكتان علي طريق السنطة بنطاق قرية ميت حبيش البحرية، بدائرة مركز طنطا.

10 سيارات من قوات الحماية المدنية للسيطرة علي حريق هائل داخل شونة محصول كتان



انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، و10 سيارات من قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، والدكتور محمود عيسي رئيس مجلس مركز ومدينة طنطا إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، اندلاع حريق هائل داخل شونة خاصة بتخزين الكتان علي طريق «طنطا - السنطة» بالقرب من قرية ميت حبيش البحرية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها إلي باقي المحصول، والمنازل المجاورة وتمت عملية الإخماد والتبريد خشية من اندلاع النيران مرة أخرى، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح وتشير المعلومات الأولية أن سبب اندلاع الحريق نتيجة لموجة الطقس الحارة وارتفاع درجات الحرارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.