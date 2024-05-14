برشلونة يهزم سوسيداد ويُعزز موقعه في وصافة الدوري الإسباني

حقق فريق برشلونة فوزًا هامًا على ضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الإثنين، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، في ختام منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.

دخل برشلونة المباراة ساعيًا لمصالحة جماهيره بعد الخسارة المُحرجة التي مني بها أمام جيرونا في الجولة الماضية.

وبدأت المباراة بضغطٍ مكثّف من جانب برشلونة، ممّا أسفر عن تسجيله هدفًا مبكرًا في الدقيقة 40، من خلال لامين يامال.

وواصل برشلونة ضغطه في الشوط الثاني، لكنّه لم يتمكن من إضافة المزيد من الأهداف، حتى نجح رافينيا في تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من المباراة.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، الذي حسم لقب الدوري قبل 4 جولات.