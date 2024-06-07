عوض الله: إدراج إسرائيل على "قائمة العار" سيحمي أطفال فلسطين

قال الدكتور عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطينية للأمم المتحدة، إن إدراج إسرائيل على قائمة العار (قائمة الدول قاتلة الأطفال) سوف يساهم في توفير الحماية للأطفال الفلسطينيين، لأن الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي يوميًا.

وأضاف عوض الله خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، يجب على مجلس الأمن الضغط من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، كما يجب محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني .

ونوه إلى ضرورة التحرك الدولي من أجل عزل إسرائيل دوليا ومقاطعتها بسبب جـرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق شعب فلسطين.