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الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب مصر يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
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استأنف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن في الرابعة عصر اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة غينيا بيساو يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ .

كان منتخب مصر ، خاض مباراة أمس الخميس امام منتخب بوركينا فاسو انتهت بفوز الفراعنة ٢ - ١ ، ليتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد ٩ نقاط بينما احتل منتخب غينيا بيساو المركز الثاني برصيد ٥ نقاط ثم بوركينا فاسو ثالثا برصيد ٤ نقاط ثم سيراليون برصيد ٤ نقاط و إثيوبيا خامسا برصيد نقطتين و جيبوتي في المركز السادس و الأخير بدون نقاط .

خاض اللاعبون الذين شاركو في مباراة أمس تدريبات  جرى حول الملعب لمدة ١٠ دقائق  ثم جلسات استشفاء  ، بينما أدي باقي اللاعبين تدريباتهم والتي شهدت جمل فنية ثم تقسيمة .

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منتخب مصر استئناف تدريبات