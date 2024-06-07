عائلة مجرمة جدا.. ضبط 1010 طرب حشيش مع أب وزوجته ونجلهما في البحيرة

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، اليوم الجمعة، من ضبط أخطر تشكيل عصابى يتزعمه مسجل خطر وزوجته، ونجلهما، تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة بنطاق مركز شرطة إيتاى البارود، وبحوزتهم 1010 طرب حشيش ومواد مخدرة وأسلحة متنوعة.

وكان اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة، قد تلقي إخطار من اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بقيام " أحمد.ص.ع"، مقيم بقرية معنيا التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود، بتكون تشكيل عصابى مكون من زوجته، ونجلهما، وآخرين، لتصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها، متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهم الاجرامى.

وعقب استئذان النيابة العامة بمركز شرطة إيتاى البارود برئاسة المستشار محمد شتا، بسكرتارية محمد الشرقاوى، تم ضبط المتهم، وزوجته، ونجله ، و5 أشخاص أشخاص آخرين، وعقب ضبطه تم تفتيش مسكنة بقرية معنيا، التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود، حيث ضُبط بحوزتهم 1010 طرب حشيش جاهزة للبيع، تزن حوالى 110 كيلوجرامات، بالإضافة إلى 25 كيلوجراما لمخدر الحشيش الخام معدة للتصنيع، عدد 4 ماكينة لتصنيع مخدر الحشيش، 133 اسطوانة لمخدر الهروين، يقدر وزنها بـ35 كيلوجراما، بالإضافة الى كمية كبيرة من مخدر الآيس، وعدد 40 قطعة سلاح متنوعة، وكمية كبيرة من الذخيرة المتنوعة، وعدد 80 تليفونا، ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات.

وحُرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.