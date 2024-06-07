هاري كين يقود منتخب إنجلترا أمام أيسلندا استعدادًا لـ«يورو 2024»

أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أيسلندا، في المباراة الودية التي تجمع بينهما ضمن استعدادات الأسود الثلاثة لخوض منافسات يورو 2024.

يستضيف منتخب إنجلترا، اليوم الجمعة، نظيره الأيسلندي على ملعب استاد ويمبلي في لقاء ينطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود هاري كين تشكيل منتخب إنجلترا أمام أيسلندا، ويعاونه فيل فودين وأنتوني جوردون وكول بالمر.

تقام نهائيات يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويتواجد منتخب إنجلترا ضمن المجموعة الثالثة ببطولة يورو 2024، رفقة الدنمارك وسلوفينيا وصربيا.

تشكيل منتخب إنجلترا

حراسة المرمى: أرون رامسديل

خط الدفاع: كايل والكر - جون ستونز - مارك جيهي - كيران تريبير

خط الوسط: كوبي ماينو - ديكلان رايس - كول بالمر

وفي الهجوم: فيل فودين - هاري كين - أنتوني جوردون.