أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم عن إنجاز هائل حققته الجامعة بحصولها على تصنيف ضمن أفضل 6% من جامعات العالم في تصنيف مركز تصنيف الجامعات العالمية (CWUR).

جامعة طنطا تقفز 91 مركزًا لتتبوأ المرتبة 1237 عالميًا في تصنيف CUWR

وأضاف رئيس جامعة طنطا، في بيان له اليوم الإثنين، وبذلك تقدمت الجامعة 91 مركزًا لتحتل المرتبة 1237 بين 20966 جامعة على مستوى العالم، كما تقدمت مركزًا لتحتل الترتيب السابع محليًا بين الجامعات المصرية، بينما حققت المركز 25 أفريقيًا.

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أن ذلك هذا الإنجاز يُعد شهادة قوية على التزام جامعة طنطا الراسخ بالتميز الأكاديمي والبحثي، ويعكس جهود الجامعة الدؤوبة لتحسين مكانتها على الساحة العالمية وتعزيز قدرتها التنافسية بين مثيلاتها من الجامعات المرموقة.

التقدم الأكاديمي المستمر

وأكد رئيس جامعة طنطا، حرص الجامعة الدائم على الارتقاء بمكانتها في التصنيفات الدولية، وذلك إيمانًا منها بأهمية هذه التصنيفات في تقييم جودة التعليم والبحث العلمي.

وأعرب رئيس جامعة طنطا، عن خالص شكره وتقديره لجميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وباحثين وإداريين وطلاب على جهودهم الدؤوبة وتعاونهم المثمر، والتي ساهمت بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز.

دور هام لأعضاء هيئة التدريس والباحثين

وأشار رئيس جامعة طنطا، إلى الدور الحيوي الذي لعبه أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعة في تحقيق هذا الإنجاز.

وأكد رئيس جامعة طنطا، على أهمية زيادة إنتاجهم البحثي، وتحفيزهم للنشر في المجلات العلمية الدولية المرموقة، ودعمهم في جهودهم الرامية إلى الارتقاء بالبحث العلمي بالجامعة.

تصنيف CUWR: منهجية موضوعية قائمة على النتائج

يذكر آن تصنيف CWUR يعتمد على تقييم الجامعات من خلال استخدام مؤشرات موضوعية لجميع الركائز الأساسية الأربعة التي تقوم عليها منهجية التصنيف، وهي التعليم، حيث يتم تقييم جودة البرامج التعليمية وأساليب التدريس والبيئة التعليمية، وكذلك قابلية التوظيف، حيث يتم تقييم قدرة خريجي الجامعة على الحصول على وظائف مرموقة في سوق العمل، وكذلك أعضاء هيئة التدريس، حيث يتم تقييم جودة أعضاء هيئة التدريس من حيث الخبرة والكفاءة والدرجات العلمية، وكذلك البحث العلمي، حيث يتم تقييم جودة الأبحاث المنشورة من قبل أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعة.

وتُعد هذه المؤشرات قوية وموضوعية، حيث تعتمد على بيانات واقعية قابلة للقياس، مما يضفي على تصنيف CWUR مصداقية كبيرة ويجعله من أهم التصنيفات العالمية للجامعات.