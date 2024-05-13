مسؤول روسي كبير: بوتين يستعد لحرب طويلة الأمد مع الغرب

صرّح رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني، أولكسندر ليتفينينكو، يوم الاثنين، بأن أكثر من 30 ألف جندي روسي شاركوا في الهجوم البري الجديد في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم تهديد عاصمة المنطقة المسماة بنفس الاسم.

وأفاد ليتفينينكو في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" بأن حوالي 50 ألف جندي روسي كانوا متمركزين على الحدود، ولكن الآن أكثر من 30 ألفًا يشنون هجومًا على منطقة خاركيف منذ الجمعة الماضية.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتم رصد أي تهديد بشن هجوم على مدينة خاركيف.

وأوضح رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني، أولكسندر ليتفينينكو، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعد لحرب "طويلة" مع الغرب، وذلك بعد إجراء تعديلات وزارية مفاجئة شملت إقالة وزير الدفاع سيرغي شويغو.وأشار ليتفينينكو إلى أن هذا التغيير يشير إلى استعداد بوتين لخوض حرب طويلة الأمد، ليست محصورة فقط في مواجهة أوكرانيا ولكن أيضًا ضد الغرب بأسره، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي.

أعلن الكرملين يوم الأحد تعيين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيرغي شويغو أمينًا لمجلس الأمن الروسي، خلفًا لنيكولاي باتروشيف، وكذلك ليتولى مسؤوليات مجمع الصناعات العسكرية.

وقدم بوتين اقتراحًا لتعيين وزير دفاع جديد بدلًا من شويغو، حيث اقترح المدني أندريه بيلوسوف، الذي كان نائب رئيس الوزراء السابق وخبير في الاقتصاد، لتولي هذا المنصب بعد أكثر من عامين من بدء الحرب في أوكرانيا.

وتعتبر هذه التعديلات، التي من المتوقع أن يوافق عليها البرلمان، أحد أهم التغييرات التي أجراها بوتين في القيادة العسكرية منذ إرسال عدد كبير من القوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022.