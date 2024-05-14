ليفربول يفرّط بفوز سهل أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

تعادل فريق ليفربول الإنجليزي مع مضيفه أستون فيلا بنتيجة (3-3)، في المباراة التي جمعتهما،مساء اليوم الاثنين، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ليفربول قد دخل المباراة سعيًا لتحقيق الفوز، من أجل تقليص الفارق مع أرسنال ومانشستر سيتي.

وبدأت المباراة بشكل مُثير، حيثُ نجح ليفربول في تسجيل هدفين مُبكرين في الدقيقتين 2 و23، من خلال إيميليانو مارتينيز (هدف عكسي) وكودي جاكبو.

لكن، لم يستسلم أستون فيلا، حيثُ عاد من التأخر بثلاثة أهداف، ليُحرز هدفًا في الدقيقة 12 من خلال يوري تيليمانس.

وفي الشوط الثاني، واصل ليفربول ضغطه على أستون فيلا، لكنّه لم يتمكن من إضافة المزيد من الأهداف.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، نجح أستون فيلا في تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 85 و88، من خلال جون دوران.

وبهذا التعادل، أهدى ليفربول هديةً مُغلفةً لفريق توتنهام هوتسبير، حيثُ بات الفارق بينهما 5 نقاط فقط، مع تبقي جولة واحدة على نهاية الموسم.