مجزرة جديدة في رفح.. 16 شهيدًا جراء القصف الإسرائيلي العنيف على 3 منازل جنوب قطاع غزة

نفذت الطائرات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، غارات جوية عنيفة على عدة مناطق في مدينة رفح الفلسطينية، فاستهدفت الطائرات الإسرائيلية 3 منازل مأهولة بالسكان، ونتج عن تلك الاستهدافات استشهاد 16 فلسطينيًا بينهم نساء وأطفال.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 4 مواطنين فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على منزلًا في حي الجنينة شرق مدينة رفح الفلسطينية.

كما استشهد 6 مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة "الخواجات" بحي الشابورة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

واستشهد 6 مواطنين فلسطينيين وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة "أبو طه" في حي الجنينة شرق رفح الفلسطينية.

ويستمرالاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد 34،454 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 77،575 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام.