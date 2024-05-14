أطفال مستشفى المقاطعة المركزى يستغيثون برئيس الوزراء باستثناء المستشفى من انقطاع الكهرباء

الثلاثاء 14/مايو/2024 - 12:58 ص

استقبل باب صوت الناس بجريدة وموقع البوابة نيوز رسالة استغاثة من أحد المواطنين وجاء في الشكوى ما يلي:

تحية طيبة وبعد …

تقدمنا بشكاوى والتماسات عديدة لاستثناء مستشفى المقاطعة المركزي التابع لمديرية الصحة بالدقهلية من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، لكون المستشفى يخدم في محيطه حوالي 150 ألف نسمة، بالإضافة إلى احتوائه على وحدات حضانات أطفال، وأجهزة تنفس صناعي كاملة للأطفال حديثي الولادة، تعتمد جميعها بشكل كامل على الطاقة الكهربائية، الأمر الذي يرتب على انقطاع الكهرباء تهديدًا مباشرًا لحياة الأطفال، وتعريضهم للموت، مضافًا إلى ذلك توقف الخدمة الطبية - وقت انقطاع الكهرباء - عن المرضى ذوي الحالات الخطيرة الذين تطلبت حالاتهم الصحية الاحتجاز داخل العنابر، إما لإجراء جراحات، أو مناظرات طبية أخرى.

وبعد شكاوى ومطالبات واستغاثات لم تبالِ شركة كهرباء الدلتا بالمواطنين، ولا بخطورة الموقف المتمثل في الحالات المعرضة للوفاة، فتم إجراء اتصال هاتفي بمدير المستشفى من أحد مهندسي الشركة ويُدعى حامد عبدالخالق، الذي أخبر مدير المستشفى بأن التخفيف ساعة واحدة يوميًا من السادسة إلى السابعة مساءً يوميًا، مع العلم أن انقطاع التيار عن أجهزة التنفس الصناعي دقيقة واحدة يميت الأطفال في الحضانات، ويعرض الكبار المحتجزين في العنابر والرعاية أيضًا إلى الوفاة.

هذا.. والمحطة المغذية للمستشفى الموصول بالكابل الأرضي هي محطة محولات تمي الأمديد جهد ٦٦/٢٢٠/٥٠٠، والقرية المتواجد بها المستشفى المركزي وقت الذروة 130 أمبير وفي الأوقات العادية حوالي 80 أمبير.

وقد تم تقديم طلب بتغذية بديلة من خط السنبلاوين وجاري تخليص الموافقات للبدء في مد الكابلات والتوصيل.

ونحيط سيادتكم علمًا عدم وجود خط تغذية كهربائية بديل بالمستشفى، وتمت مخاطبة شركة التوزيع بالدقهلية في هذا الصدد لتوفير خط التغذية البديل، وما زال الأمر قيد الدراسة والنظر.

ومرفق لسيادتكم طيه خطاب موقع من مدير المستشفى بخاتم الدولة.

مع خالص الدعوات لسيادتكم بمزيد من التوفيق والنجاح،،،

عنهم الأستاذ الدكتور / علي إسماعيل درويش

أستاذ النقد والأدب السياسي بكلية اللغات والترجمة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا .

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