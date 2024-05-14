رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية: نقوم باختبار البرامج الدراسية التي يحتاجها سوق العمل

أعلن يوليوس جورج لوى، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية، حصول 21 طالبا بالجامعة على منح للسفر إلى ألمانيا للحصول على الخبرة، موضحا أن إلى حصول هؤلاء الطلاب على مبلغ مالي يغطي تكاليف السفر والإقامة في ألمانيا طوال فترة المنحة.

جاء ذلك خلال احتفالية الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة لتسليم منح التميز الأكاديمي لطلاب الجامعة المتفوقين بكلياتها.

وأكد رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية حرص الجامعة على التبادل ثقافي مع ألمانيا، موضحًا أن هذه المنح ليست نهاية المطاف ولكن يجب أن تكون سبيل للتعلم الدائم وتنمية مهارات الطلاب، مؤكدًا أنه يتم إلزام الطلاب بالتدريب لمدة فصل دراسي كامل إجباريا، ما يساعد الشركات على معرفة مستوى الطلاب ويشجعهم على إدخالهم سوق العمل.

وأشار رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية، إلى أن الجامعة عملت على سرعة التطور في إنشاء برامج جديدة لتساير التطور الموجود في العاصمة، مشيرًا إلي أن تقديم الطلاب المتميزين بالجامعة ساعد على تميز وتطور المستوى الأكاديمي لها.

كما أوضح أن الجامعة تقوم باختبار البرامج الدراسية التي يحتاجها سوق العمل ما يمكّن الخريجين من العمل مباشرة بعد التخرج لأن تخصصاتهم دائما ما تكون مطلوبة، مؤكدًا علي حرص الجامعة على مواكبة أحدث البرامج التكنولوجية وإضافة البرامج الجديدة التي تحتاجها مصر والعالم بالإضافة للتدريب في ألمانيا.

ووجه رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية نصيحة للطلاب بأن يستعدوا للذكاء الاصطناعي والأوضاع الاقتصادية في العالم، قائلا: "تأكدوا دائما أن الجامعة ستساعدكم دائما".

وأشار رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية إلى أنه كان شاهدا على حجم الإنجاز الذي يجري بالعاصمة الإدارية منذ إنشائها لأنه شارك في وضع حجر الأساس للجامعة منذ عام 2019.

وأكد الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة والرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية، أن الهدف من إنشاء الجامعة الألمانية في مصر كان أن يكون التعليم متاح للمتفوق والنابغ وليس القادر فقط.

وقال الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية، أن الجامعة تستهدف تقديم العلم الألماني المتقدم، وإحضار التميز العلمي الألماني إلى مصر.

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