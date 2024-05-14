أسوان تستضيف نخبة من علماء الأزهر لشرح "الأربعين النووية"

شهد مسجد المطار بمدينة أسوان ، مساء يوم الإثنين ، ختام فعاليات مجالس الحديث لشرح كتاب "الأربعين النووية"، وذلك ضمن فعاليات خدمة السنة النبوية الشريفة التي تنظمها وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

أسوان تستضيف نخبة من علماء الأزهر الشريف لشرح "الأربعين النووية"

وقال الشيخ حنفي محمود دياب، مدير عام الأوقاف بأسوان، إن المجالس شهدت حضورًا مميزًا من نخبة من علماء الأزهر الشريف، ضمّ كلًا من الدكتور كامل محمد جاهين، أستاذ الحديث وعلومه وعميد كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان، والدكتور أحمد خليل عبد العال، أستاذ الحديث وعلومه وعميد كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان الأسبق، والدكتور حسن إبراهيم مصطفي، أستاذ الحديث وعلومه ووكيل كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان.

وتناولت المجالس شرح كتاب "الأربعين النووية" للنووي، أحد أهم كتب الحديث النبوي الشريف، وذلك بهدف نشر وتعزيز الفهم الصحيح للسنة النبوية بين أوساط مختلف فئات المجتمع.

وفي ختام المجالس، تم منح الحاضرين من الأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم إجازة سماع بدون اختبار، كما تم منح عدد من الحضور إجازة سماع عقب اجتياز الاختبار المقرر.

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف لنشر الوعي الديني والثقافي وتعزيز القيم الإسلامية الأصيلة في المجتمع.

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