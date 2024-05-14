فلسطين.. شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي لشقة سكنية في مخيم النصيرات

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، الليلة، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لشقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأعلنت مصادر طبية في القطاع، عن استشهاد 14 مواطنا بينهم أطفال، وإصابة العشرات، وإصابة العشرات، بعد قصف الاحتلال لشقة سكنية تعود لعائلة "كراجة" جنوب مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي، الليلة، غارة على منزل في أرض بكر غرب مدينة غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال مدينة بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة، وواصلت مدفعية الاحتلال قصف مخيم جباليا شمالا بشكل عنيف.

وبحسب المصادر الطبية في قطاع غزة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى 35،091 شهيدًا وأكثر من 78،827 مصابًا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث وصل عدد المصابين والشهداء منها إلى 57 و82 على التوالي