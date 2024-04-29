هيئة الأركان الأوكرانية: وقوع 112 اشتباكا قتاليا مع روسيا

قالت هيئة الأركان الأوكرانية أمس الأحد، إنه وقع خلال الـ 24 ساعة الماضية 112 اشتباكا قتاليا مع روسيا على الخطوط الأمامية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن هيئة الأركان قولها في تحديث بشأن الوضع على الجبهة إن القوات الأوكرانية صدت 40 هجوما للقوات الروسية في قطاع أفدييفكا.

كما أفادت بأن الطائرات الأوكرانية شنت طوال اليوم غارات على ثلاث مناطق لتمركز أفراد العدو، وضربت وحدات الصواريخ مركز قيادة روسي.

وأوضحت أن القوات الروسية شنت هجوما صاروخيا واحدا و49 غارة جوية و77 هجوما براجمات الصورايخ على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان.