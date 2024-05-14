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الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

فلسطين.. 20 شهيدًا جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة "كراجة" في مخيم النصيرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استشهد أكثر من 20 مواطنًا فلسطينيًا بعد استهداف الطائرات الحربية للاحتلال منزلًا مكون ثلاثة طوابق وبها عدد كبير من النازحين الفلسطينيين، وقالت مصادر فلسطينية، أن المنزل المستهدف يعود لعائلة "كراجة" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

منذ قليل، أعلنت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني أن طواقمها تمكنت من انتشال 8 شهداء فلسطينيين وإنقاذ عشرات الإصابات من النساء والأطفال بعد استهداف طائرات الاحتلال بناية سكنية مكونة من ثلاثة طوابق تعود لعائلة "كراجه" بالنصيرات تأوي نازحين وما زال هناك عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

كما استشهدت طفلة فلسطينية وأصيب آخرين جراء استهداف منزل لعائلة "عبد الرحمن" مقابل مدرسة "الفالوجا" بمخيم جباليا شمالي غزة.

وتستمر طواقم الإسعاف والدفاع المدني  في البحث عن عدد كبير من المفقودين أسفل ركام المنزل المستهدف بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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