وفاة المخرج والكاتب عصام الشماع عن عمر يناهز 69 عاما

رحل عن عالمنا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين ٢٩ إبريل ٢٠٢٤ المخرج والمؤلف عصام الشماع عن عمر يناهز ٦٩ عاما ومن المقرر أن يشيع جثمان الراحل من مسجد السيدة نفيسة ظهر اليوم الاثنين ويتم دفنه في مقابر الأسرة بالمجاورين في الدراسة.

عصام الشماع من مواليد شهر سبتمبر 1955 وقد درس الطب والجراحة فى جامعة عين شمس، وحصل على البكالوريوس عام 1982.

كتب الشماع السيناريو للعديد من اﻷفلام منها "الجنتل" و"راندفو" وأخرج الكثير من الأعمال التليفزيونية منها "رجل من زمن العولمة" "نافذة على العالم" و"قمر 14".

آخر أعمال "الشماع" هو فيلم "الفاجومى" الذى قام بكتابة السيناريو والإخراج له، ويحكى قصة حياة الشاعر المصرى "أحمد فؤاد نجم".