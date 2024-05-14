رئيس وزراء الهند يقدم أوراق ترشحه في الانتخابات التشريعية

قدم رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، أوراق ترشحه بالانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في الأول من يونيو المقبل بدائرة فاراناسي الانتخابية بولاية أوتار براديش.

وذكرت قناة "إن.دي.تي.في" الهندية أن مودي يأمل في الفوز بفترة ولاية ثالثة في ظل توقعات بفوز حزبه بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي بالأغلبية في الانتخابات التشريعية، التي تجرى على مدار ستة أسابيع، لتصبح أطول انتخابات ديمقراطية في العالم من حيث مدة الاقتراع.

ومن المقرر أن يتوجه الناخبون في دائرة فاراناسي، التي تضم نحو 1.7 مليون ناخب، إلى صناديق الاقتراع في الأول من يونيو المقبل.

ومن المتوقع أن يتم فرز الأصوات في الرابع من يونيو المقبل، فيما من المرجح أن يحتفظ مودي بمقعده في الدائرة الانتخابية التي فاز فيها في عام 2014 ثم في عام 2019.