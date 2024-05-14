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الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

اعتقال 44 شخصًا يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش بتركيا

الأمن التركي
الأمن التركي
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أعلنت مصادر أمنية في تركيا، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة اعتقلت 44 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش". 
وذكرت قناة "إيه نيوز" التركية أنه تم تنفيذ عمليات الاعتقال في محافظتي "شانلي أورفا" جنوب شرقي تركيا و"قونية" بوسط البلاد.
يشار إلى أن تركيا أصبحت في عام 2013 واحدة من الدول التي أعلنت تنظيم "داعش" منظمة إرهابية.. ومنذ ذلك الحين، تعرضت البلاد للعديد من الهجمات الإرهابية من قبل التنظيم، حيث قتل أكثر من 300 شخص وأصيب مئات آخرون.

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