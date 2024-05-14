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الثلاثاء 14 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قطر وبولندا تبحثان تطورات الأوضاع في قطاع غزة

أمير دولة قطر الشيخ
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد
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بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، مع رئيس بولندا "أندجي دودا"، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك على هامش منتدى قطر الاقتصادي الرابع.
واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء القطرية - العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف مجالات التعاون، وتطرقا إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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