اليوم .. طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 36 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس حيث تنكسر الموجة شديدة الحرارة علي كافة الانحاء، ويسود اليوم الاحد طقس حار نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى و السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط رياح

كما يشهد اليوم الأحد نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء و جنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الأحد

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 23 درجة، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 20 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 28 وعلى شمال الصعيد 37 للعظمي والصغرى 23 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمي والصغري 28 درجة .