اليوم.. محاكمة المتهم بإنهاء حياة 3 مصريين في قطر

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، جلسة محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين في قطر.

محاكمة قاتل 3 مصريين بقطر

وقال أحمد رشدي، الموكل بالدفاع عن المجني عليهما في قضية قتل 3 مصريين بقطر، إن أحد الدوافع التي جعلته متمسكًا بحق المجني عليهما أن الطفل علي شعبان المجني عليه الأول ولد يتيمًا لم يرى أباه نظرًا لغربته، مضيفًا أن الطفل المجني عليه الثاني يعاني من مرض التوحد.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم يعمل مبلط سيراميك ويبلغ من العمر 43 عاما من عزبة المرجوشي - بهتيم - شبرا الخيمة - محافظة القليوبية، وقتل عمدا 2 من المجني عليهما خلال استضافتهما إياه بمحل سكنهما بسلاح أبيض سكين وعاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسدهما قاصدا قتلهما ما أحدث بهم الإصابات الموصوفة والمبنية تقرير الطب الشرعي - المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء في أمر الإحالة أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى تلتها، وهي أنه في ذات الزمان المكان قتل عمدا المجني عليه عبد السلام محروس محمد مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله خشية افتضاح أمر قتله الاثنين الأولين؛ وأعد لذلك الغرض ذات السلاح الأبيض المستخدم في قتل المجني عليهما الآخرين، حال حضوره للمسكن.