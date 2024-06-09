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الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. النطق بالحكم على المتهم بإنهاء حياة صغيرة بالطالبية

أرشيفية
أرشيفية
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تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، جلسة النطق بالحكم على المتهم بإنهاء حياة صغيرة عمدًا مع سبق الإصرار في الطالبية، بعد إحالة أوراقه للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

النطق بالحكم على المتهم بإنهاء حياة صغيرة بالطالبية

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجنزوري، وعضوية محمد أنور وبهاء محمد عطية أمانة سر أحمد رفعت وماجد منير.

ووجهت النيابة العامة للمتهم م.ع، 45 سنة، كهربائي، لأنه في يوم 3 أبريل 2022 بدائرة قسم الطالبية في الجيزة قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار وعقد العزم على التخلص منها، وما أن ظفر بها حتى قام بالتعدي عليها ضربًا فأحدث بها الإصابات والتي أبانها تقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياتها.

 

الطالبية محكمة جنايات الجيزة المستشار محمد أحمد الجنزوري النيابة العامة المجني عليها الصفة التشريحية