اليوم.. الحكم في استئناف غادة والي على حبسها 6 أشهر بتهمة سرقة لوحات الرسام الروسي

تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم الأحد، الحكم في الاستئناف المقدم من الفنانة غادة والي على حكم حبسها 6 أشهر وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت قدره 100 ألف جنيه، لاتهامها بسرقة بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي كوراسوف، واستخدامها دون الاستئذان أو علم صاحبها الأصلي.

استئناف غادة والي

وقال أحمد حسن العطار، دفاع الرسام الروسي جورجي كوراسوف، إن جهات التحقيق أمرت بإحالة غادة والي للمحاكمة، في اتهامها بسرقة لوحات من أعماله، واستخدامها في جداريات محطة مترو كلية البنات.

ووجهت النيابة العامة لـ غادة والي، مصممة الجرافيك والمتهمة بسرقة رسومات لوحات الفنان كوراسوف، تهمة سرقة لوحات فنية والاعتداء على حقوق الملكية الخاصة للفنان الروسي، ووضعها داخل مترو الأنفاق.

وحول اللوحات المسروقة، قالت غادة والي في التحقيقات، إن شركتها تقدمت للحصول على مناقصة لعمل رسومات على جدران محطات المترو، وبالفعل حصلت على المناقصة، نافية سرقتها للرسومات محل التحقيقات.