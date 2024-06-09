اليوم.. «الشيوخ» يناقش سُبل تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، مناقشة تقارير اللجان النوعية حول اقتراحات برغبة مقدمة من النواب بشأن تحسين مركز مصر فى مؤتمر القوة الناعمة والحوافز المقدمة لجذب الاستثمار الأجنبى فى صناعة تكنولوجيا المعلومات.

كان مجلس الشيوخ قد ناقش خلال الجلسات العامة السابقة استيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات فيما يخص وزارة الأوقاف، ومنها مال الوقف وتنميته وملف فرش المساجد وملف إحلال وتجديد بيوت الله، وملف الكوادر البشرية بالوزارة سواء من نقص الأئمة ومقيمي الشعائر والعمال وتحسين أحوالهم المالية.