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الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. النطق بالحكم على المتهم بإنهاء حياة شخص بالمقطم

أرشيفية
أرشيفية
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تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأحد، جلسة النطق بالحكم على المتهم بقتل أحد الأشخاص على خلفية نشوب مشادة كلامية بينهما بالمقطم.

النطق بالحكم على المتهم بقتل شخص بالمقطم

يصدر القرار برئاسة المستشار عمر الشريف، وعضوية المستشارين هشام الدرندلي ورياض أبو زيادة وعبد الكريم فخري، أمين السر عمر عاشور وخالد اللبان.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 320 لسنة 2023 جنايات دار السلام والمقيدة 26 لسنة 2024 كلي بقيام المتهمين بقتل المجني عليه - عمدا مع سبق الإصرار المصمم علي ذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه وأعدوا لذلك الغرض أدوات - آت وصفها  

وانتهزوا وصوله إلى محل الواقعة عقب استدراجه من قبل المتهمة الثالثة لإقامة علاقة غير شرعية، وما أن ظفروا به حتى أحكموا عليه قبضتهم واحتجزوه وكيلوه وأوثقوا وثاقه بالأدوات المار بيانها وكان ذلك مصحوباً بتعذيبات، بأن انهالوا عليه ضرباً بإيديهم وباستخدام الأدوات المار بيانها استقرت بمختلف أنحاء جسده - حتى خارت قواه محدثين إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي ولفظ أنفاسه وفارق الحياة.

 

 

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