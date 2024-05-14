وزير الدفاع البريطاني: لن نحاول إجبار أوكرانيا على قبول اتفاق سلام مع روسيا

قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، إن المملكة المتحدة لن تحاول إجبار أوكرانيا على قبول اتفاق سلام مع روسيا.

وأوضح شابس: "ليس هناك أي معنى على الإطلاق في أن تحاول بريطانيا إقناع أوكرانيا، بالقوة أو بطريقة أخرى، بقبول التخلي عن بعض أراضيها فهذا قرار يخص أوكرانيا بالكامل"، بحسب صحيفة تلجراف البريطانية.

وأضاف شابس: "لا أعتقد أنه من المعقول على الإطلاق أن يفوز بوتين في هذه الحرب"، مشيرا إلى أن "ما تفعله أوكرانيا وكيف تقرر إنهاء هذا الأمر هو شأنهم".

وقال وزير الدفاع البريطاني: "ما يمكنني تأكيده هو أن المملكة المتحدة ستدعم أوكرانيا على طول الطريق".