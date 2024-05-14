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الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

وزير الدفاع البريطاني: لن نحاول إجبار أوكرانيا على قبول اتفاق سلام مع روسيا

وزير الدفاع البريطاني
وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس
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قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، إن المملكة المتحدة لن تحاول إجبار أوكرانيا على قبول اتفاق سلام مع روسيا.
وأوضح شابس: "ليس هناك أي معنى على الإطلاق في أن تحاول بريطانيا إقناع أوكرانيا، بالقوة أو بطريقة أخرى، بقبول التخلي عن بعض أراضيها فهذا قرار يخص أوكرانيا بالكامل"، بحسب صحيفة تلجراف البريطانية.
وأضاف شابس: "لا أعتقد أنه من المعقول على الإطلاق أن يفوز بوتين في هذه الحرب"، مشيرا إلى أن "ما تفعله أوكرانيا وكيف تقرر إنهاء هذا الأمر هو شأنهم".
وقال وزير الدفاع البريطاني: "ما يمكنني تأكيده هو أن المملكة المتحدة ستدعم أوكرانيا على طول الطريق".

وزير الدفاع البريطاني اتفاق سلام مع روسيا أوكرانيا