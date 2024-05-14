إزالة 402 إعلان مخالف وغير مرخص بمراكز الشرقية

طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وأشارت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام، إلى أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع، وأسفرت تلك الحملات عن رفع ٤٠٢ إعلان مخالف وبدون ترخيص خلال شهر أبريل ٢٠٢٤م بواقع ٦٠ إعلان بمركز ومدينة أولاد صقر و٢ إعلان بمركز ومدينة كفر صقر و٣٣ إعلان بمركز ومدينة منيا القمح و٦ إعلانات بمدينة القنايات و١٤ إعلان بمركز ومدينة الحسينية و١٤ إعلان بمركز ومدينة الإبراهيمية و ١٨ إعلان بمدينة القرين و ٤٢ إعلان بمركز ومدينة الزقازيق و١٠ إعلانات بحى ثان الزقازيق و ٢٠ إعلان بحى أول الزقازيق و٢٣ إعلان بمركز ومدينة أبو كبير و ٤١ إعلان بمركز ومدينة بلبيس و٣٩ إعلان بمركز ومدينة ههيا و٣ إعلانات بمركز و مدينة أبو حماد و٧٢ إعلان بمركز و مدينة فاقوس و٥ إعلانات بمركز ومدينة ديرب نجم ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة.

وشدد محافظ الشرقية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية لمراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين وتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل الحسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين وفقا للضوابط والتنظيم الذى تتضمنه لائحة الإعلانات وكذلك العمل الجاد لتعظيم إيرادات الدولة.