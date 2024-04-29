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الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

بلينكن يؤكد دعم واشنطن لاتفاق أرمينيا وأذربيجان حول ترسيم الحدود

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أجريا مكالمة هاتفية، أمس الأحد، لتأكيد دعم الولايات المتحدة للتقدم بين أرمينيا وأذربيجان بشأن اتفاق سلام دائم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان نشره الموقع الرسمي للوزارة، إن بلينكن أكد مجددًا أن الولايات المتحدة ترحب باتفاق أرمينيا وأذربيجان على استخدام إعلان "ألما آتا" كأساس لترسيم الحدود.

وبحسب بيان الخارجية الأمريكية، أشار بلينكن إلى الجهود الأمريكية المستمرة لدعم سيادة أرمينيا وسلامة أراضيها، ورؤية رئيس الوزراء باشينيان لمستقبل مزدهر وديمقراطي ومستقل لأرمينيا.

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