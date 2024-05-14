الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة على منزلًا في جباليا شمال قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلًا يعود لعائلة "مسعود" في شارع النزهة بمدينة جباليا شمال قطاع غزة.

وأعلنت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني أن طواقمها تمكنت من انتشال 8 شهداء فلسطينيين وإنقاذ عشرات الإصابات من النساء والأطفال بعد استهداف طائرات الاحتلال بناية سكنية مكونة من ثلاثة طوابق تعود لعائلة "كراجه" بالنصيرات تأوي نازحين وما زال هناك عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، استشهدت طفلة فلسطينية وأصيب آخرين جراء استهداف منزل لعائلة "عبد الرحمن" مقابل مدرسة "الفالوجا" بمخيم جباليا شمالي غزة.

وتستمر طواقم الإسعاف والدفاع المدني في البحث عن عدد كبير من المفقودين أسفل ركام المنزل المستهدف بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.