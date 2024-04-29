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الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

رابطة العالم الإسلامي تعرب عن بالغ قلقها جراء تصاعد التوتر في منطقة الفاشر شمال دارفور

رابطة العالم الإسلامي
رابطة العالم الإسلامي
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أعربت رابطة العالم الإسلامي عن بالغ قلقها جراء تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الفاشر شمال دارفور.

ودعت المنظمة،في بيان لها، الأطراف كافة إلى تغليب المصلحة العليا لبلادهم وسلوك مسار الحوار الجاد والفاعل، والالتزام بمخرجات "محادثات جدة"، وصولا إلى حل سياسي شامل يحفظ وحدة السودان، ويحقق تطلعات شعبه في السلام والاستقرار، مجددة التأكيد على الوقوف مع السودان وشعبه.

وتجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أمس الأحد، في مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور.

وتصاعدت أعمدة الدخان في الفاشر نتيجة القصف المتبادل بين الجيش والدعم السريع، بينما تدور اشتباكات في الناحية الشرقية من الفاشر.

رابطة العالم الإسلامي السودان دارفور