ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منزل لعائلة "أبو طه" في رفح إلى 9 شهداء

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منزل لعائلة "أبو طه" في حي السلام بمدينة رفح الفلسطينية إلى 9 شهداء فلسطينيين.

ومنذ قليل، نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على شرق مخيم البريج، وشمال مخيم النصيرات، ومنطقة المغراقة والزهراء جنوب قطاع غزة.

واستشهد اليوم عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، فاستشهد 4 مواطنين فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على منزلًا في حي الجنينة شرق مدينة رفح، كما شن الطيران الإسرائيلي غارة على منزلًا لعائلة "الخواجات" وسط مدينة رفح، نتج عن تلك الغارة، استشهاد 6 مواطنين فلسطينيين.