"بحبها ومش عاوزه ترجعلي".. مندوب مبيعات يشرع في قتل طليقته بالشيخ زايد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على مندوب مبيعات المتهم بطعن طليقته بسلاح أبيض سكين لرفضها العودة لعصمته مرة أخري بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

تلقى المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال ربة منزل مصابة بطعنة في الظهر وأفاد مرافقها طليقها بقيامه بطعنها بسلاح أبيض وقام بنقلها إلي المستشفي ومقيمة بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء رؤية المتهم لطفلته طلب من طليقته المجنى عليها العودة له مرة أخري وعند رفضها نشبت بينهما مشادة كلامية قام خلالها بطعنها بسلاح أبيض سكين مما تسبب في إصابته وقام بنقلها إلي المستشفي مبررا فعلته "بحبها ومش عاوزه ترجعلي" وتم ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.