بلينكن من كييف: وصول شحنة أسلحة أمريكية جديدة لأوكرانيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن شحنة أسلحة أمريكية جديدة بدأت بالفعل في الوصول إلى أوكرانيا، مشيرا إلى المزيد من الإمدادات في الطريق.

وقال بلينكن - خلال اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالعاصمة كييف - إن بعض إمدادات الأسلحة وصلت بالفعل، وسوف يصل إمدادات أخرى، مضيفا سوف يحدث ذلك فارقا حقيقيا ضد روسيا في ساحة المعركة.

بدوره، أشاد الرئيس الأوكراني - حسبما نقلت قناة (الحرة) - بالمساعدات الأمريكية التي وصفها ب "الضرورية"، مشددا على أن أكبر عجز يواجه بلاده يتمثل في أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف أن أوكرانيا بحاجة إلى أنظمة دفاع جوية لدعم مدينة خاركيف شمال شرقي البلاد، والتي تتعرض لضربات جوية روسية.

وكان بلينكن قد وصل - في وقت سابق اليوم - إلى العاصمة الأوكرانية (كييف) في زيارة غير معلنة؛ لطمأنة أوكرانيا بأنها تحظى بالدعم الأمريكي.

وتعد هذه رابع زيارة يقوم بها بلينكن إلى كييف، منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ومن المتوقع أن يؤكد خلال الزيارة التزام الإدارة الأمريكية بالدفاع عن أوكرانيا وأمنها على المدى الطويل.