"ذبحها بالسكين".. مقتل سيدة على يد زوجها في أسوان

شهدت قرية سبيل العرب بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، صباح اليوم الثلاثاء، جريمة قتل سيدة على يد زوجها ذبحًا بسلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء مجدى سالم، مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بوقوع جريمة قتل لسيدة تقيم بقرية سبيل العرب، التابعة لدائرة المركز، ووجه مدير الأمن إدارة البحث الجنائى بتولى التحقيق فى الواقعة وكشف ملابسات الواقعة.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن السيدة "أمانى.م" تبلغ من العمر 26 سنة، وتوفيت على يد زوجها الذى ذبحها بسكين لخلافات بينهما، وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهم زوج المجنى عليها.