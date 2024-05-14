وكيلا الزراعة والري يتابعان تطهير الترع في البحيرة.. صور

تفقد المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، والمهندس عمر درويش وكيل وزارة الرى بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، ترعة إيتاى البارود الرئيسية، والتى تخدم العديد من مراكز المحافظة لمتابعة أعمال التطهير بها والتى تستفيد منها وهى زمام مركز شبراخيت ومركز الرحمانية ودمنهور وجزء من المحمودية.

وحضر الجولة، المهندس كامل غانم مدير عام مديرية الإصلاح الزراعى، والدكتور شعبان عبد العاطى مدير عام الإدارة الزراعية بإيتاى البارود، ومديرى الرى بالبحيرة.

وكما أجرى وكيل الوزارة، جولة تفقدية بالمرور على نهايات الترع والمصارف الزراعية والاستماع إلى شكاوى المزارعين، وتم التوجيه بسرعة الانتهاء من تطهير جميع الترع الرئيسية والفرعية والمصارف الزراعيه، حتى تصل المياه إلى النهايات خاصة بقرية بويط.

وأكد ساري، على ضرورة تواجد مهندسى الرى والفنيين لمتابعة أعمال الكراكات، ويأتى ذلك فى إطار التعاون المشترك والتنسيق الدائم بين الزراعة والرى بالبحيرة لضمان وصول مياه الرى لجميع المنتفعين خاصة فى مواسم الزراعة، واستعدادا لزراعة محصولى القطن والأرز والمحاصيل الصيفية.

