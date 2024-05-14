كولر يصحح أخطاء لاعبي الأهلي قبل موقعة رادس في نهائي أفريقيا

يحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال المباريات الماضية، من أجل تفادى تكرارها فى مباراته ضد الترجي التونسي السبت المقبل، فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحث كولر اللاعبين على ضرورة التركيز الشديد طوال الـ90 دقيقة، وعدم الوقوع فى أخطاء ساذجة تكلف الفريق استقبال أهداف وتصعب من مهمة فريقه فى التتويج بلقب دوري الأبطال قبل خوض موقعة الإياب على استاد القاهرة يوم 25 مايو الجاري.

وطالب كولر لاعبى الأهلي بضرورة التمركز الجيد داخل الملعب وفرض الرقابة على لاعبى المنافس وعدم منحهم حرية الحركة داخل الملعب أو التصويب على مرمى الفريق الأحمر، وضرورة استخلاص الكرة سريعا فى حالة فقدها، والتركيز على منع لاعبى الخصم من التصويب عل مرمى الأهلي، والتعامل الجيد مع الكرات الثابتة والعرضية.

كما يعكف كولر على مشاهدة لاعبى الأهلي فيديوهات لمباريات الترجي التونسي من أجل معرفة طريقة لعبهم وأسلوبهم فى الوضعية الدفاعية وكذلك فى حالة الهجوم وأهم الأوراق الرابحة فى صفوفه، من أجل وضع طريقة اللعب المناسبة لظروف المباراة على أمل تحقيق نتيجة إيجابية فى موقعة رادس قبل خوض لقاء الإياب بالقاهرة فى مشوار تحقيق النجمة الإفريقية الثانية عشرة.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على مازيمبي الكونغولي فى نصف نهائي البطولة القارية، بينما صعد الترجي التونسي إلى النهائي عقب تخطى صن داونز الجنوب أفريقي فى الدور نصف النهائي.