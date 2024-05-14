بنمو 28%.. بنك البركة يحقق 918 مليون جنيه صافي أرباح بنهاية مارس 2024

كشفت القوائم المالية لبنك البركة عن تحقيق معدلات نمو ملحوظة خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2024، بما يعكس نجاحه في جذب مزيد من العملاء ويعزز من خطته الاستراتيجية نحو التوسع في السوق المصرفية المصرية، ويخلق فرصاً استثمارية وتمويلية جديدة؛ إسهاماً في تحسين مستوى المنتجات والخدمات المقدمة.

وبحسب نتائج الأعمال المستقلة، فقد حقق البنك خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 صافي أرباح قبل الضريبة بمبلغ 918 مليون جنيه بنسبة نمو 28%، بينما وصل صافي الأرباح بعد الضريبة إلى 555 مليون جنيه بنسبة نمو 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت هذه الزيادة مدعومة بالارتفاع في صافي الدخل من العائد المحقق ليبلغ 1,337 مليون جنيه بنسبة نمو 27%، كما حقق صافي الدخل من الأتعاب والعمولات زيادة قدرها 31 مليون جنيه بنسبة نمو 28% لتسجل 138 مليون جنيه، بينما حقق البنك هامش صافي الأرباح (NPM%) بواقع 5،6 % ، مقابل 5.2 % خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2023.

94 مليار جنيه إجمالى محفظة ودائع العملاء بنسبة نمو 10.7%

وفي ظل استراتيجية البنك نحو تقديم حلول وخدمات مصرفية مختلفة ومبتكرة تلبي كافة احتياجات العملاء والسوق المصرية، سجل إجمالى محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء زيادة قدرها 5,4 مليار جنيه بنسبة نمو 12.3% مقارنة بنهاية عام 2023 لتسجل 49 مليار جنيه في نهاية مارس 2024، بينما سجل إجمالى محفظة ودائع العملاء مبلغ 94 مليار جنيه بزيادة قدرها 9,1 مليار جنيه بنسبة نمو 10.7% مقارنة بنهاية عام 2023، الأمر الذي مكَّن البنك من الوصول بنسبة التمويلات إلى الودائع إلى 52.2% مقابل 51.4% في نهاية عام 2023.

حققت محفظة التمويلات المقدمة للأفراد زيادة ملحوظة خلال الفترة ذاتها، حيث سجلت مبلغ 9.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 1,6 مليار جنيه بنسبة نمو 21.2% مقارنة بنهاية عام 2023، كما شهدت محفظة التمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا ملحوظاً خلال الفترة لتسجل 6،9 مليار جنيه بزيادة قدرها 644 مليون جنيه بنسبة نمو 10،3% مقارنة بنهاية عام 2023، وذلك بفضل اهتمام البنك بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخطط الشمول المالي. علاوة على ذلك، سجلت محفظة التمويلات المقدمة للمؤسسات ارتفاعاً بقيمة 3،1 مليار جنيه بنسبة نمو 10،5%، لتصل إلى 33 مليار جنيه في نهاية مارس 2024.

113 مليار جنيه إجمالي الأصول وحقوق الملكية تسجل 10 مليارات جنيه بزيادة قدرها 268 مليون جنيه

ووفقاً للمؤشرات المالية المستقلة، تمكن البنك من تحقيق معدل عائد على متوسط الأصول (ROAA%) بنسبة 2%، بينما بلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية (ROAE%) نسبة 22.7%.

كما وصل إجمالي الأصول إلى 113 مليار جنيه في نهاية مارس 2024 بزيادة قدرها 12,6 مليار جنيه بنسبة نمو 12.5% مقارنة بنهاية عام 2023. وسجل إجمالي حقوق الملكية مبلغ 10 مليارات جنيه بزيادة قدرها 268 مليون جنيه بنسبة نمو 2.8% مقارنة بنهاية عام 2023.

وفي هذا السياق، صرح حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة، قائلاً: "فخورون بما تمكنا من تحقيقه خلال الربع الأول من 2024، وذلك عبر تنفيذ استراتيجيتنا المتمثلة في النمو المستدام والابتكار والتركيز على العملاء، إلى جانب الاستثمار في موظفينا وتقنياتنا لتقديم أفضل المنتجات والخدمات المطابقة للشريعة الإسلامية، إذ نجح بنك البركة في تعزيز عملياته من خلال العمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودفع خطط الشمول المالي والتوسع الجغرافي بالمحافظات، مما ساهم في توسيع قاعدة عملائه ومكانته في القطاع المصرفي.

يأتي ذلك بالإضافة لحرصه الدائم على دعم كبرى الشركات العاملة في مصر عبر التمويلات المشتركة، إلى جانب المساهمة بقوة في تحقيق النمو من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية والتركيز على الخدمات المصرفية الرقمية.