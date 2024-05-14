أزمات غزة وليبيا والسودان تتصدر ملفات القمة العربية بالبحرين

تستضيف البحرين أعمال القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين، التي تأتي في ظرف استثنائي بالغ الحرج بالنظر إلى حجم التحديات التي تواجه العالم العربي، ويأتي في مقدمتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما أن القمة العربية تنعقد في وقت صعب حيث تظل القضية الفلسطينية جوهر النزاع في منطقة الشرق الأوسط والقضية المركزية الأولى، ويتطلع القادة العرب إلى وقف الحرب فورا على قطاع غزة وتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفقا للمبادرة العربية ومبدأ حل الدولتين

ويعقد اليوم الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية، حيث من المنتظر أن يناقش عددا من البنود ومشاريع القرارات تمهيدا لرفعها إلى القادة العرب خلال فعاليات القمة والتي تشمل تطورات الأوضاع في كل من ليبيا والسودان والصومال ولبنان وجزر القمر واليمن، بالإضافة إلى صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.

كما تتصدر القضية الفلسطينية والوضع في قطاع غزة سلم أولويات المناقشات التي يعقدها المجلس الوزاري ومن بعده القمة العربية وذلك في خضم الأزمة المستعرة التي يشهدها قطاع.