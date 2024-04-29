تجدد القصف الإسرائيلي على شرق مخيم البريج وشمال النصيرات جنوبي غزة

تواصل مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم الإثنين، قصفها العنيف على شرق مخيم البريج، وشمال مخيم النصيرات، ومنطقة المغراقة والزهراء جنوب قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ونفذت الطائرات الإسرائيلية، اليوم، غارات جوية عنيفة على عدة مناطق في مدينة رفح الفلسطينية، فاستهدفت الطائرات الإسرائيلية 3 منازل مأهولة بالسكان، ونتج عن تلك الاستهدافات استشهاد 16 فلسطينيًا بينهم نساء وأطفال.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، فاستشهد 4 مواطنين فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على منزلًا في حي الجنينة شرق مدينة رفح الفلسطينية، وشن الطيران الإسرائيلي غارة على منزلًا لعائلة "الخواجات" وسط مدينة رفح، نتج عن تلك الغارة، استشهاد 6 مواطنين فلسطينيين.

كما استشهد 6 مواطنين فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة "أبو طه" في حي الجنينة شرق رفح الفلسطينية.