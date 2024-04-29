قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية برقة شمال غرب نابلس

في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية برقة شمال غرب نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية من عدة مداخل وداهمت عددا من أحيائها دون التبليغ عن اعتقالات أو مواجهات فيها.



وفي وقت سابق من اليوم، نفذت الطائرات الإسرائيلية، غارات جوية عنيفة على عدة مناطق في مدينة رفح الفلسطينية، فاستهدفت الطائرات الإسرائيلية 3 منازل مأهولة بالسكان، ونتج عن تلك الاستهدافات استشهاد 16 فلسطينيًا بينهم نساء وأطفال.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد 34،454 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 77،575 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.