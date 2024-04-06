دعاء الليلة 28 من رمضان 2024

تقدم «البوابة نيوز»، مجموعة من الأدعية طوال أيام شهر رمضان، ونستعرض فيما يلي دعاء الليلة الثامنة والعشرين من شهر رمضان المبارك.

اللهم أعتقنا من نار جهنم بصلاتنا وصيامنا وقيامنا وزكاتنا و تهجدنا..اللهم بلغنا ليلة القدر التى هى خير من الف شهر ..اللهم اشفينا وارحمنا وودنا برضاك عنا واحجب عن المعصية واحجبنا عنها .. بسم الله الرحمن الرحيم (قَدۡ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوۡلَ ٱلَّتِي تُجَٰدِلُكَ فِي زَوۡجِهَا وَتَشۡتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسۡمَعُ تَحَاوُرَكُمَآۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُۢ بَصِيرٌ (1) ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمۡۖ إِنۡ أُمَّهَٰتُهُمۡ إِلَّا ٱلَّـٰٓـِٔي وَلَدۡنَهُمۡۚ وَإِنَّهُمۡ لَيَقُولُونَ مُنكَرٗا مِّنَ ٱلۡقَوۡلِ وَزُورٗاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٞ (2) وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِكُمۡ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ (3) صدق الله العظيم.

اللهم بارك لنا فى اولادنا واحفادنا وقنا واياهم مغريات الدنيا ووسوسة شياطين الانس والجن ومخلوقاتك الأخرى فوق الارض وتحت الارض يا ذا العرش المجيد .. بسم الله الرحمن الرحيم: (فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ مِن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۖ فَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ فَإِطۡعَامُ سِتِّينَ مِسۡكِينٗاۚ ذَٰلِكَ لِتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۗ وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4) إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ كُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۚ وَقَدۡ أَنزَلۡنَآ ءَايَٰتِۢ بَيِّنَٰتٖۚ وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٞ مُّهِينٞ (5) يَوۡمَ يَبۡعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعٗا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓاْۚ أَحۡصَىٰهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدٌ (6)) صدق الله العظيم.. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. اللهم صلى وسلم وبارك على خاتم الأنبياء..

اللهم ارحم موتانا وشهدائنا فى مصر وفلسطين وانصرنا على الصهاينة والارهابيين والكافرين والقتلة المأجورين المتاجرين بالدين وبالعقول الغافلة وقنا عذاب النار اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت واهدنا فى من هديت وتولنا فى من توليت اللهم انت الوارث منا ..اللهم انصر المستضعفين والمقهورين والمظلومين فى كل مكان ..اللهم تقبلنا يا رحمن يا رحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب ..اللهم نذكرك باسمك الاعلى ونتوسل لك ان تحفظنا من فوقنا ومن يميننا ومن يسارنا ومن تحتنا بقوتك ياقوى يا متين ..اللهم لا إله إلا الله وحده لا شريك له..

اللهم صل وسلم وبارك على خاتم الأنبياء ..بسم الله الرحمن الرحيم: (أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۖ مَا يَكُونُ مِن نَّجۡوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمۡ وَلَا خَمۡسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمۡ وَلَآ أَدۡنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكۡثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمۡ أَيۡنَ مَا كَانُواْۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٌ (7) أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجۡوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنۡهُ وَيَتَنَٰجَوۡنَ بِٱلۡإِثۡمِ وَ ٱلۡعُدۡوَٰنِ وَمَعۡصِيَتِ ٱلرَّسُولِۖ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوۡكَ بِمَا لَمۡ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ لَوۡلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُۚ حَسۡبُهُمۡ جَهَنَّمُ يَصۡلَوۡنَهَاۖ فَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ (8) صدق الله العظيم ..اللهم نجنا من شرور انفسنا ونعوذ بكلماتك التامة من كل عينا لأمة ومن شيطانا وهامة ..اللهم نعوذ بك من غلبة الدين ..

اللهم نعوذ بك من الفقر والجهل ..اللهم نعوذ بك من قهر الرجال وسوء الاحوال .. اللهم أخمد نار الفتن المتوهجة بفعل شياطين الانس والجن ..لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. اللهم صلى وسلم وبارك على خاتم الأنبياء .. بسم الله الرحمن الرحيم ( يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَنَٰجَيۡتُمۡ فَلَا تَتَنَٰجَوۡاْ بِٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ وَمَعۡصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَٰجَوۡاْ بِٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ (9) إِنَّمَا ٱلنَّجۡوَىٰ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ لِيَحۡزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيۡسَ بِضَآرِّهِمۡ شَيۡـًٔا إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ (10)) صدق الله العظيم ..

احفظ اولادنا واحفادنا وشباب مصر من كل شر يا حافظ القرآن الكريم إلى يوم الدين .. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. اللهم صلى وسلم وبارك على خاتم الأنبياء ..اللهم احفظ لنا مصر وشعبها العظيم ورئيسها القائد الشجاع وجيشها المنتصر وشرطتها الباسلة والأزهر والكنيسة والقضاء وكل مؤسسات مصر وأرضها وحدودها ومياهها وغذائها وثرواتها واحميها من كل شرور التطرف والإرهاب الفكرى العقيم وأيقظ قلوبنا بالإيمان الصحيح الصادق المخلص وانصرنا على أعدائنا فى الداخل والخارج اللهم احرس مصر.. اللهم احسن خاتمتنا وارزقنا الجنة يارب .. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين.