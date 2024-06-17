المحرومون من إجازة العيد.. أبرزهم رجال الجيش والشرطة والصحافة والإعلام والأطباء وقطاع النقل والمواصلات

الأعياد والمناسبات الخاصة تعتبر فرصة للراحة والاستجمام للعاملين في مختلف القطاعات، إلا أن هناك بعض المهن التي لا تتوقف عن العمل خلال هذه الفترات بسبب طبيعتها الحيوية وأهمية استمرار خدماتها، هذا التقرير يستعرض هذه المهن وأسباب استمرار عملها في الأعياد.

المهن التي لا تعرف الإجازات في العيد

القطاع الصحي

الأطباء والممرضون يعمل الأطباء والممرضون على مدار الساعة لرعاية المرضى وتقديم الخدمات الطبية اللازمة خاصة في الحالات الطارئة والحوادث تلك المهنة لا تعرف الأعياد، لذا من الضروري وجود الكوادر الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية، إلى جانب العاملون في غرف الطوارئ يبقون على استعداد دائم لاستقبال الحالات الطارئة وتقديم الإسعافات الأولية والعمليات الجراحية الضرورية.

قطاع الأمن والسلامة

رجال الشرطة يعمل رجال الشرطة على الحفاظ على الأمن والنظام في المجتمعات. يتطلب عملهم التواجد المستمر للتعامل مع الجرائم والحوادث الطارئة، بالإضافة إلي رجال الإطفاء، حيث يستمر رجال الإطفاء في العمل خلال الأعياد للتعامل مع الحرائق وحوادث الطوارئ الأخرى التي قد تحدث.

قطاع النقل والمواصلات

سائقو القطارات والحافلات يضمن سائقو وسائل النقل العامة استمرارية حركة الناس خلال الأعياد، سواء للسفر أو التنقل داخل المدن دون أي إجازات بالإضافة إلي طيارو الطائرات وطاقم الطيران حيث تستمر شركات الطيران في تسيير رحلاتها لتلبية احتياجات المسافرين خلال الأعياد.

خدمات الطوارئ والإسعاف

العاملون في خدمات الإسعاف يتواجدون على مدار الساعة للاستجابة للحالات الطارئة ونقل المرضى والمصابين إلى المستشفيات، بالإضافة إلي رجال الدفاع المدني يضمنون الاستجابة السريعة للحوادث والكوارث الطبيعية، مما يساهم في إنقاذ الأرواح والممتلكات.

قطاع الإعلام

يواصل الصحفيون والمذيعون العمل لتغطية الأخبار والأحداث الهامة التي قد تحدث خلال الأعياد، خاصة وأن الإعلام يلعب دورًا كبيرًا في إبقاء الجمهور مطلعًا على الأحداث الجارية.

قطاع الطاقة والمرافق العامة

العاملون في محطات توليد الكهرباء يضمنون تزويد المنازل والشركات بالكهرباء بشكل مستمر دون انقطاع، إلى جانب العاملون في شركات المياه يعملون على ضمان توفير المياه النظيفة والخدمات المرتبطة بها للمجتمع، وتعد المهن التي لا تعرف الإجازات في الأعياد تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على سلامة واستقرار المجتمع التفاني والالتزام الذي يظهره العاملون في هذه المهن يعكس مدى أهمية دورهم وتأثيرهم الإيجابي على حياتنا اليومية، حيث يجب علينا تقدير جهودهم والاعتراف بأهمية عملهم، خاصة خلال الأوقات التي يستمتع فيها الغالبية بالإجازات والراحة.