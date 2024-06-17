حجاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى مشعر منى لرمي الجمرات الثلاث

توجه حجاج بيت الله الحرام، اليوم الاثنين، إلى مشعر منى ل حجاج بيت الله الحرام الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسيًا واتباعًا للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن مسارات متعددة خصصت لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات لضمان انسيابية حركة الحجيج، وذلك بفضل بجاهزية مشروع الجمرات بأدواره المتعددة، الذي شُيّد بطريقة هندسية تراعي توزيع كثافة الحجيج في الرمي وتربطه بجسور للمشاة مع قطار المشاعر والمناطق المحيطة بمخيمات الحجاج في منى.

في سياق متصل، أوضح مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة الشيخ أسامه مدخلي، أن فرع الوزارة شرع ومنذ انتهاء الموسم الأول لحج هذا العام في استكمال كافة استعداداته لاستقبال ضيوف الرحمن عقب أدائهم نسكهم، خاصةً المتعجلين منهم زوار المدينة المنورة والمغادرين عبر منافذها الجوية، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة منذ وقت مبكر لإدخال الكميات المخصّصة لمنطقة المدينة المنورة من هدية خادم الحرمين الشريفين التي بلغ عددها أكثر من 900 ألف نسخة من المصحف الشريف للمستودعات الخاصة بالفرع.

في السياق، عاود مشروع حافلات المدينة المنورة للنقل العام، الذي تشرف عليه هيئة تطوير المدينة المنورة، اليوم /الاثنين/ ثاني أيام العيد، تقديم خدمة نقل المستفيدين عبر 6 مسارات، تشمل 102 محطة وقوف في مختلف الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة المنورة، حيث يبدأ تقديم الخدمة اعتبارًا من الساعة الـ 6 صباحًا وحتى الـ 10 مساءً عبر مسار محطة قطار الحرمين السريع - المسجد النبوي، ومسار مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي - المسجد النبوي "على مدار 24 ساعة" ومسار جامعة طيبة - العالية، ومسار الميقات - الخالدية، ومسار القصواء - سيد الشهداء، ومسار مجمع طباعة المصحف الشريف - العالية.

