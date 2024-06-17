تخطى حاجز الـ18 مليون جنيه.. "ولاد رزق" يحقق أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية

حقق فيلم "ولاد رزق 3" أمس الأحد 18 مليون جنيه و163 ألف و554 جنيهاً مصرياً، لينجح في تحقيق أعلي إيراد يومي تاريخ السينما المصرية، ويصل إلي اجمالي ايرادات قدرها 47 مليون و291 ألف، وذلك منذ بداية عرضه في السينمات ضمن الأفلام المشاركة في موسم عيد الأضحى المبارك .

يشار إلى أن الفيلم من إخراج طارق العريان، تأليف صلاح الجهيني ، وبطولة أحمد عز ، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، ويظهر كضيوف شرف النجم كريم عبدالعزيز، رزان مغربي، أسماء جلال .

من ناحية أخرى حقق فيلم "اللعب مع العيال" بطولة محمد امام امس إيرادات قدرها 2 مليون و479 ألف و860 جنيها، بينما حقق فيلم "عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمي ايرادات قدرها مليون و149 ألف و98 جنيها ، فيما حقق فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي ايرادات قدرها 701 ألف و141 جنيهاً .